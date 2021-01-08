2020年台股大漲22.8％，為全球股市漲幅第四名，主動式的台股基金表現更為出色，平均上漲26.2％，不僅打敗大盤，更大幅優於被動式基金的21.7％，其中，表現第一名的野村優質基金漲幅超過5成，是大盤漲幅的兩倍以上，凸顯主動式投資的優勢。

野村投信表示，台股基本面良好加上資金充沛等利多，大盤仍有向上空間，類股持續輪動，選股不選市仍為主要操作策略，長線趨勢仍為未來主流，台股基金可長期持有。

野村優質基金經理人陳茹婷表示，各國政府強力作多，縱然英國傳出變種病毒，歐美疫情也有惡化的趨勢，但是受惠於疫苗進程加速與美國紓困案朝樂觀方向進展等因素激勵，2020年年底一反往常，結帳行情並不明顯，法人並未明顯出脫調整持股。

從資金面可以觀察到台股資金出現由電子輪動轉往低基期、具備轉機性題材靠攏的趨勢，這波行情也可望受惠良性的資金輪動，持續上漲至農曆年前。

隨著大盤不斷上攻，不少投資人擔心台股價格是否太昂貴，目前台灣加權指數本淨比約2.03倍，離2007年7月全球金融海嘯前的高點2.23倍尚有一段距離。

事實上，若大盤扣除台積電之後的本淨比只有1.53倍，對比2007年7月加權股價指數扣除台積電後的本淨比2.17倍，其實相當便宜。當前台股仍有許多優質、具備盈餘成長潛力、且評價合理的投資標的可選。

展望後市，預估今年上半年總經數據亮眼，加上台灣半導體產能滿載，台股高點可期，因此持續看好。

操作策略上，選股不選市仍為主要操作策略，若考量到今年外資資金回補行情，可以留意具有成長性的大型藍籌股。

選股方面，長線趨勢看好的產業仍為未來主流，持續看好5G、半導體、HPC、伺服器；另外，因供需缺口而有漲價效應之相關類股，如ABF、面板、8吋晶圓、車用半導體等亦可逢低布局，傳產相關則仍以自行車、製鞋、成衣相關類股為布局標的。

陳茹婷指出，低基期並具有轉機與政策題材支撐的產業也是相對看好族群，其中尤其首選家電與汽車產業。家電產業受惠於疫情的影響，導致終端消費者對於居家品質有所提升，也因此是典型的「宅經濟」受惠族群；汽車產業歷經2年的產業調整，今年實質營收與獲利可望恢復正增長，再加上大陸推行的十四五規劃對於新能源車祭出的補貼政策，預期汽車產業族群將挾基本面與政策面雙重利多加持而有所表現。

(工商 )