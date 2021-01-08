有些男人對待感情非常認真，妳對他好，他會加倍珍惜，但是也有些男人妳越是對他好，他反而不把妳當一回事，隨便揮霍妳對他的真心實意。搜狐網命理專欄就點名以下3星座男絕對不能太慣著他們，不然他們不懂得珍惜。

處女座：

處女座個性嚴謹、心思細膩，對許多事情都比較苛刻，要求也很高，戀愛過程中對於另一半有著諸多要求，希望對方能做得更好，然而不管對方表現多好，處女男都會認為這是理所應當的，並且漸漸不覺得滿足，要求越來越高。如果對方太慣著他，他反而不會知足，也不懂得珍惜。

獅子座：

獅子座的人無論是日常生活或是談戀愛，都是屬於比較強勢的一方，他們樂於發號施令，希望另一半對自己言聽計從，有外人在的時候，對方更要多給他面子，以滿足他們的虛榮心。不過如果另一半太慣著獅子男，他們反而會一副高高在上的樣子，也更加不懂得珍惜。因此和獅子男相處，必須軟硬兼施，這樣他們才能意識到雙方的對等位置，以及妳對他的重要性。

射手座：

射手座個性外向愛湊熱鬧，想把他們鎖在家裡當宅男是天方夜譚，不過如果太過縱容射手男，小心他們玩得太過火，無法收心。事實上，射手男性格浮躁，個性幼稚，太過孩子氣的他們非常需要調教。

(中時新聞網)