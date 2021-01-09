正當全美各界將國會遭總統川普的支持者門闖入大鬧、造成5死的血腥暴力事件歸咎於受到川普本人鼓吹，此時華盛頓特區法院代理檢察官薛溫（Michael Sherwin）表示，將調查當時川普造勢場「搶救美國大會」上台發言的人是否違法，不排除因涉嫌教唆暴民闖國會而起訴川普的可能性，強調「一個也跑不掉」。

據美媒《華盛頓郵報》報導，被問到是否聯邦調查員與檢察官是否會針對川普造勢場上的煽動言論進行調查，薛溫表示：「是的，我們對調查當時所有在場的人，不僅是衝進國會的，但是...也有其他協助、促使或者扮演某種輔助角色在其中的，我們會調查每一位參與的行為者，以及所有的罪刑。」

至於調查是否包括在造勢場上鼓吹川粉們「往死裡鬥」、的總統川普，薛溫表示「會調查每一位在場行為者，只要在其中扮演一定角色且罪證確鑿的話，他們都會被起訴」。此外，薛溫也表示在國會山莊進行破壞暴行的人會先是優先調查對象；從國會議員辦公室內偷走文件的暴民，也是調查重點。

另外，川普的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani），以及川普的兩位兒子小唐納（Donald Trump Jr.）與艾瑞克（Eric Trump）都是可能的調查對象。朱利安尼當時在造勢場合上大喊「以戰鬥名義進行審判」，甚至稱願意以自己與川普名聲做擔保，一定會將2020年大選舞弊在未來公諸於世。不過在國會遭闖後，朱利安尼在推特上稱「真是可恥，這種犯罪行為如同今年夏天左派暴亂洗劫、卻未受到強烈譴責的暴行」。

艾瑞克則向川粉們大喊「展現點骨氣吧！拿出鬥志，從川普身上學習」，「我們要在國會山莊遊行，我們要替國家挺身而出、必須捍衛對的事情」。

(中時新聞網)