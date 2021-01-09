不少人喜歡玩刮刮樂試試手氣，一名男子買了一張300元的刮刮樂，起初不少人以為槓龜，豈知，上面一個「神秘符號」反讓獎金放大至15倍，羨煞不少網友。

原PO昨（8）日於臉書《爆廢1公社》分享一張售價300元「鈔票一把抓」刮刮樂照片，遊戲規則是幸運號碼與刮出的號碼相符，即可獲得應對號碼的獎金，不過按照原PO提供的照片中，一個號碼也沒中。

原PO分享他所買的刮刮樂，因一個符號獲得4500元的獎金。符號為圖中白色圈圈處。（圖／翻攝自爆廢1公社）

正當所有網友都在嘲笑原PO槓龜時，一名眼尖的網友發現刮刮樂上一個神祕鈔票符號，才發現於規則處另一行文字寫道「或刮出一個鈔票符號，即可刮區內所有獎金。」意即原PO幸運地刮到一張讓獎金放大至15倍的刮刮樂，獲得獎金4500元，而原PO也開心於留言處回應「全拿」。

這時才讓大批網友反應過來，紛紛留言「好好喔」、「也太幸運了吧」、「若是我可能看不出有中獎，就順手丟了」、「最喜歡刮到這種全中的」，更有不少人敲碗原PO請客、分紅。不過，原PO分享喜悅的同時，也有網友提醒刮刮樂上的QR Code應打馬，免得被有心人士盜領。

(中時新聞網)