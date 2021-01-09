位於中美洲的國家洪都拉斯，一名婦人被告知丈夫死於新冠肺炎，醫院太平間將屍體歸還給她安葬，沒想到4天過後，丈夫竟離奇「復活」，婦人才得知丈夫沒有死，而被埋葬的是一名她完全不認識的人。

根據英國《每日郵報》報導，一名65歲男子朱利奧·薩米恩托（Julio Sarmiento）因在鄰國千里達及托巴哥的田野間受了傷，導致他幾天沒有回家，其妻子維多利亞·薩米恩托（Victoria Sarmiento）花了幾天時間尋找丈夫，並拿著丈夫的身分證到醫院找人，沒想到卻被醫院告知丈夫死於新冠肺炎。院方帶著維多利亞到太平間認屍，並讓她把屍體帶回埋葬。葬禮當天，朱利奧的孩子曾對棺材內的屍體有所懷疑，但還是舉行了儀式。

沒想到4天後，維多利亞還沉浸在喪夫的悲痛時，丈夫卻突然出現在她眼前，她才發現丈夫沒有死，而是在鄰國不慎受傷無法站起，才遲遲沒有回家；院方給她的屍體，也是個完全不認識之人，她還花了320英鎊（約新台幣12000元）的喪葬費，「我希望他們把我花的錢還給我，因為他們給了我一個不認識的人的屍體。停屍房應該進行檢查，確認是否真的是他。」

而院方則表示，當時是維多利亞確認死者身分，所以他們才將屍體歸還，若覺得有異，也應該將屍體還回原處，以便他們進行調查，院方也指出若要走上訴訟一途，一切程序都有紀錄。

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(中時新聞網)