今天（9日）寒流持續影響，全台各地急凍，中央氣象局發布20縣市低溫特報，北部地區氣溫僅剩6到8度，體感溫度逼近0度，許多山區都一片白雪，而氣象局長鄭明典指出，位在海拔3858公尺頂上的玉山氣象站，稍早氣溫低到負14度，同仁簡直是在「冰櫃」裡工作。

鄭明典今日在臉書貼出一張溫度時序圖，玉山北峰氣象站自1月7日晚間到目前為止，最高溫僅負5.7度，今晚則達到最低溫負14.1度，長時間籠罩在極低溫之下，鄭明典表示上頭沒有任何暖氣設備，同仁相當於是在冰櫃中工作，「再一星期才有運補，應該加多一些暖暖包」。

（圖／翻攝自臉書）

稍早鄭明典再度更新狀況指出，玉山站真的很少這麼冷，並補充目前該站氣溫降為負14.2度，他隨後也透過電話聯絡，玉山站同仁表示，這幾天白天會燒木炭取暖，也有注意通風情況，不過夜間擔心釀意外，因此不敢起火，目前保暖衣物還算夠。

（圖／翻攝自臉書）

貼文一出，網友紛紛留言送暖「哇真的太痛苦了，這溫度沒有暖氣」、「政府應該提撥預算弄個暖氣才對，不然太冷了」、「辛苦了，謝謝你們」、「刻苦耐勞的氣象站同仁們」、「至少該有個煤油爐吧」、「難以想像怎麼過，太辛苦了」，交通部長林佳龍隨後也暖回：「我來準備一箱暖暖包，下週一起運補上去！」

(中時新聞網)