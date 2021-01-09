冰霰融盡！陽明山解除交管，民眾可自由上山。（北市交大提供／吳康瑋台北傳真）

陽明山區昨凌晨降下今年第一場雪，吸引大批民眾冒著寒風徹夜守候，將整個二子坪停車場塞滿，北市警察局由於小油坑等高處路面皆已結冰，啟動第一階段交通管制，截至今日上午10點6分經觀察陽明山地區已無下雪或冰霰，因此解除交通管制，民眾可自由上山。

陽明山大屯山氣象站位於海拔1092米，從8日凌晨開始氣溫降到-0.8度飄雪，積雪維持5公分厚，不少民眾動手在路旁堆起小雪人，造型小巧可愛，更有不少民眾在馬路上手舞足蹈的歡呼、並拿出手機大拍特拍。

有民眾指出，自己從凌晨2點才從竹子湖小屋出發，幸運的直擊大屯山方向天空開始飄起了白雪，隨後地上積起約2公分厚積雪，實現了在台北陽明山上賞雪的夢想，

也有民眾嘆氣指出，陽明山竹子湖只飄下一點點的雪，等到太陽一出來，馬上就融化光了，什麼痕跡都沒留下，未來自己回想起來，可能會認為這場雪只是夢。

北市警察局昨日晚間，因入夜後巴拉卡公路夜間視線不良、貓眼石易遭積雪覆蓋，行車危險，因此從昨晚上9點起，就將巴拉卡公路全面封閉，車輛只出不進，並在9日上午觀察實際道路情況，確定陽明山已無下雪或冰霰之情形後，於上午10點6分正式宣布解除交通管制。

(中時 )