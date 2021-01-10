黃金博物館以22顆特色礦石 領遊客細究台灣地質特色。（黃金博物館提供／吳康瑋新北傳真）

黃金博物館以22顆特色礦石 領遊客細究台灣地質特色。（黃金博物館提供／吳康瑋新北傳真）

黃金博物館以22顆特色礦石 領遊客細究台灣地質特色。（黃金博物館提供／吳康瑋新北傳真）

新北市立黃金博物館於8日推出「水金九·大地的博物館」特展，展覽以地質公園為概念，展示九份、金瓜石、水湳洞地區諸多特色礦石標本，揭示水金九地區地質的科學與美學價值。

黃金博物館指出，水金九地區地質遺產的價值無庸置疑，其中金瓜石在2001年被農委會評為地質公園劃設潛力點之一，2013年更被票選為臺灣十大地景之一，在展覽第一天，就吸引不少礦物迷前來朝聖，目前就讀地球科學系的黃同學表示，除了可以一次看到難得的礦物外，展覽最有趣的部分就是「你也是重要的一份子」留言牆。

黃金博物館透露，在這片留言牆上，博物館特地用礦石的紋樣設計留言紙膠帶，也讓大家將對地質保護的反思寫下貼上牆面後，組成的圖案就會像經年累月的地層一樣，相當用心。

館長謝文祥表示，水金九地區金銅礦的開採有百年的歷史，在東亞佔有重要的地位，腳下的地質特色是促成礦業發展的重要根基，也是黃金博物館在保存礦業文化中重要的一環；2016年文資法將「地質公園」納入「自然地景」之中，水金九地區珍貴的地質遺產有了保育的依據，博物館因此在保存礦業文化資產的同時，也肩負了地質遺產保育的使命。

他指出，這次展覽精選22顆館藏礦石展出，民眾除了能從中一次瀏覽臺灣十大地質公園的特色之外，最難得的部分是特展中的標本開放觸摸，觀眾能親手體驗礦石的質地；展覽也特別設計了「礦山Ｘ光機」互動裝置，只要啟動按鈕，就能窺見礦山內部的景象。

黃金博物館表示，展覽期間從1月8日起至5月30日止，歡迎民眾周末可到黃金博物館煉金樓1樓特展室及金水特展室，認識臺灣地質公園的發展脈絡，與水金九地區的地質特色；此外，還能跟著探索路線圖以及探索手冊的引導，深入了解隱藏在水金九地區的地質景點。

(中時 )