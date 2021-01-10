美國國務卿蓬佩奧9日宣布，美國國務院即起取消內部所有與台灣往來施加的自我限制。外交部長吳釗燮今發布推文感謝，強調將繼續努力，確保台灣繼續成為世界上造福人類的力量。

美國政府與台灣的往來，過去長期存在「對台交往準則」，雖未曾完整公開，但內容主要包括禁止美國駐處人員進入國務院大樓、禁止在雙橡園升我國國旗、禁止在美政府機構展示中華民國國旗等。美國政府過去曾陸續作出微調，不過國務院這次的宣布是近年來最大的調整。

吳釗燮今發推文，感謝蓬佩奧和國務院取消過去幾年與我方往來上不必要的限制，他也感謝國會兩黨對於《台灣保證法》的大力支持，該法提倡對以前的準則進行審查。

他說，台灣與美國之間緊密合作關係的堅實基礎，是基於我們的共同價值觀、共同利益和對自由民主的堅定信念。未來我們也將繼續努力，以確保台灣繼續成為世界上造福人類的力量。

美國國務院取消對台交流限制，吳釗燮推特PO文感謝。（圖／摘自外交部推特）

對國務院取消內部所有與台灣往來施加的自我限制，駐美代表處也表示，此充分反映台美關係之強勁與深度，我政府誠摯表示歡迎。我政府除向國務院表達感謝，並感謝長期關心台美關係之美國國會兩黨議員，例如近期通過的「台灣保證法」即鼓勵行政部門放寬對台交往限制。期待台美夥伴關係在可見之未來持續強化與成長。

此外，美國駐聯合國大使克拉芙特將於本月13至15日訪問台灣，總統蔡英文9日在推特上表達誠摯的歡迎，並強調，這代表台美關係「重要的里程碑」，也象徵著「Taiwan Can Help」，台灣可以幫助國際社會。

(中時新聞網)