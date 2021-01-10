交通局指出，1.0系統有年限的限制，依審計規定車柱是5年、自行車是3年，待年限期滿會全部替換成2.0。(陳世宗攝)

台中市將新增iBike站點，但未來使用的iBike 2.0系統與原本的1.0系統不相容，將造成同區重要節點無法串聯，以及縣區和原市區iBike無法銜接等嚴重問題。市府交通局強調，iBike1.0系統有年限的限制，依審計規定車柱是5年、自行車是3年，待年限期滿會全部替換成2.0。

周永鴻指出，iBIke系統無法相容的問題在原縣區將產生更多問題。像是潭雅神地區目前只有15站，較原市區和周邊區域相比都顯得稀少；若未來大量增設2.0站體，可能因為借還車問題面臨iBike出不了潭雅神，外區進不來的狀況。

周永鴻表示，他爭取優先在台中唯二沒有iBike的頭家厝和栗林車站設置iBike站點。但若沒有配套措施，未來潭子的民眾若在潭子車站iBike 1.0系統車柱借車，將面臨無法在頭家厝和栗林車站iBike 2.0車柱歸還的窘境，反之亦然。

周永鴻說，台北市共享單車目前有兩套系統，出現多起民眾找不到地方還車，甚至得多付高額調度費才能還車的事件。他曾在議會針對此問題質詢交通局，要求交通局應正視此問題；雖交通局表示1.0系統五年限期滿後汰換成2.0，但中間過渡期的配套方案應儘速提出，不然將造成民眾極大不便。

市府交通局強調，1.0的靠卡感應在車柱上，2.0則在自行車體上，將儘速在原本1.0的站增加2.0的車柱，也會加速2.0新站的設點，讓不方便的時間壓縮到最短；1.0系統有年限的限制，依審計規定車柱是5年、自行車是3年，待年限期滿會全部替換成2.0。

(中時 )