055型隱形驅逐艦首艦「南昌」號演習 主砲精準對岸射擊

要是這積極的造艦計畫成功,未來10年解放軍將擁有大型艦隊,以實現藍水海軍夢。

據《南華早報》(South China Morning Post)10日報導,單是2019年,從驅逐艦,大型兩棲船塢登陸艦到護衛艦,中方就有約24艘戰艦下水。事實上,還有更多戰艦餃等著下水。而這目標在於護衛與日俱增的航母,以及中方在世界各地的利益,如中東的油源生命線和南海的軍事基地。

然而,軍事觀察家警告,像中方這樣迅速擴張,將付出代價,並需要額外的特製鋼材才能實現。解放軍並未正式公開估計,目前正在打造的戰艦數目。不過,美國國會研究處(U.S. Congressional Research Service)預估,未來10年間,解放軍會再打造65艘軍艦。

它在去年12月名為《中國海軍現代化:對美國海軍戰力的意涵—向國會提交的背景與議題》( China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities—Background and Issues for Congress)的報告中說,包括航母,潛艦和驅逐艦在內,中方海軍艦隊將增為425艘。

中方海軍擁有超過300艘軍艦服役,數量已超越美國。五角大廈說,中國擁有世界最大的海軍,包過超過130艘大型水面戰艦在內,約有350艘軍艦和潛艦。相對的,到2020年初時,美國海軍的戰力約為293艘。

然而,美國海軍的戰艦遠比中方大,備戰力也強得多。例如,美方有11艘核動力航母,但中方目前只有「遼寧」和「山東」兩艘傳統航母服役。第3艘可望今年下水,第4艘預料今年開建。

中國為了護衛這些航母,已在打造另6艘055型隱形驅逐艦。而它們是僅次於美國朱瓦特級(Zumwalt class)隱形驅逐艦之後,世界第二強大的驅逐艦,解放軍至今只有1艘服役。

此外,據《兵工科技》雜誌報導,中方正在打造約20艘054B型護衛艦。而這款升級型護衛艦將安裝改良武器系统,並擁有較長的直升機起降甲板,以及較安靜的推進系統。

而台灣海軍前艦長、軍事專家呂禮詩說,解放軍要建更多055型驅逐艦,還有054B型護衛艦,都是在準備迎接004新航母的到來。這艘航母將採傳統動力,並安裝全球最先進的電磁彈射系統。此外,他指出,有些中方戰艦上的尖端裝備可能比美國軍艦還先進,例如,有跡象顯示,新下水的075型兩棲攻擊艦上可能配備艦載無人戰機。

然而,有些軍事專家認為,拚命造艦隊訓練、戰鬥能力,甚至維修都有長期影響。《漢和防務評論》創辦人兼總編輯平可夫(原名張毅弘)說,單在10年內就增加近100艘現代軍艦,不可能來得及訓練能擔當大任的艦長和船員。

他指出,戰艦艦長起碼需要接受4年海軍學校教育,而現今的海軍則需要廣泛的技術,心理與體能訓練。此外,為了長期維修數百計現代戰艦,中方將需要增加某種程度的國防預算。而這對北京來說,將是沉重的負擔。

(中時新聞網)