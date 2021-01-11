055型隱形驅逐艦首艦「南昌」號演習 主砲精準對岸射擊

要是這積極的造艦計畫成功，未來10年解放軍將擁有大型艦隊，以實現藍水海軍夢。

據《南華早報》（South China Morning Post）10日報導，單是2019年，從驅逐艦，大型兩棲船塢登陸艦到護衛艦，中方就有約24艘戰艦下水。事實上，還有更多戰艦餃等著下水。而這目標在於護衛與日俱增的航母，以及中方在世界各地的利益，如中東的油源生命線和南海的軍事基地。

然而，軍事觀察家警告，像中方這樣迅速擴張，將付出代價，並需要額外的特製鋼材才能實現。解放軍並未正式公開估計，目前正在打造的戰艦數目。不過，美國國會研究處（U.S. Congressional Research Service）預估，未來10年間，解放軍會再打造65艘軍艦。

它在去年12月名為《中國海軍現代化：對美國海軍戰力的意涵—向國會提交的背景與議題》（ China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities—Background and Issues for Congress）的報告中說，包括航母，潛艦和驅逐艦在內，中方海軍艦隊將增為425艘。

中方海軍擁有超過300艘軍艦服役，數量已超越美國。五角大廈說，中國擁有世界最大的海軍，包過超過130艘大型水面戰艦在內，約有350艘軍艦和潛艦。相對的，到2020年初時，美國海軍的戰力約為293艘。

然而，美國海軍的戰艦遠比中方大，備戰力也強得多。例如，美方有11艘核動力航母，但中方目前只有「遼寧」和「山東」兩艘傳統航母服役。第3艘可望今年下水，第4艘預料今年開建。

中國為了護衛這些航母，已在打造另6艘055型隱形驅逐艦。而它們是僅次於美國朱瓦特級（Zumwalt class）隱形驅逐艦之後，世界第二強大的驅逐艦，解放軍至今只有1艘服役。

此外，據《兵工科技》雜誌報導，中方正在打造約20艘054B型護衛艦。而這款升級型護衛艦將安裝改良武器系统，並擁有較長的直升機起降甲板，以及較安靜的推進系統。

而台灣海軍前艦長、軍事專家呂禮詩說，解放軍要建更多055型驅逐艦，還有054B型護衛艦，都是在準備迎接004新航母的到來。這艘航母將採傳統動力，並安裝全球最先進的電磁彈射系統。此外，他指出，有些中方戰艦上的尖端裝備可能比美國軍艦還先進，例如，有跡象顯示，新下水的075型兩棲攻擊艦上可能配備艦載無人戰機。

然而，有些軍事專家認為，拚命造艦隊訓練、戰鬥能力，甚至維修都有長期影響。《漢和防務評論》創辦人兼總編輯平可夫（原名張毅弘）說，單在10年內就增加近100艘現代軍艦，不可能來得及訓練能擔當大任的艦長和船員。

他指出，戰艦艦長起碼需要接受4年海軍學校教育，而現今的海軍則需要廣泛的技術，心理與體能訓練。此外，為了長期維修數百計現代戰艦，中方將需要增加某種程度的國防預算。而這對北京來說，將是沉重的負擔。

(中時新聞網)