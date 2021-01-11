半導體產業驚傳噩耗，矽智財廠M31(6643)董事長林孝平逝世，享壽62歲。

M31昨(10)日重訊公告，董事長林孝平逝世，公司方面則遵循代理人作業，各項業務均由專業經理人負責，對營運無影響。

林孝平1981年畢業於國立台灣大學電機工程系，1984年畢業於美國加州大學並取得電機碩士學位。在1993年擔任智原科技研發副總經理之前，曾任職於聯電(2303)與益華電腦公司(Cadence，前身為美國ECAD)，於1996年12月至2011年3月擔任智原(3035)總經理。

M31是由林孝平一手創立，成立於2011年，也於2019年1月上櫃，是矽智財開發商，主要產品包括高速介面矽智財設計如USB、MIPI、PCIe、SATA等，以及基礎矽智財如元件庫設計與記憶體設計，目前台積電(2330)就為其主要合作夥伴之一，已經多年獲台積電「特殊製程IP合作夥伴」獎。

(時報資訊)