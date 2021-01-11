食安與環境汙染頻傳，有些人懷疑自己中毒，到醫院卻不知道該掛哪一科，高雄長庚醫院開設南台灣第一個環境醫學門診，找來林口長庚腎臟科系教授顏宗海定期看診，服務職業中毒、農藥中毒、甚至擔心吃到黑心食品的民眾。

顏宗海表示，現在醫院專科普遍分得很細，例如心臟不好要看心臟科、呼吸有問題看胸腔科，但其實有些外來毒物、黑心食品、職業傷害中毒的病人，有時候不知道要掛哪一科，因此台大、台北榮總、台中榮總等醫院陸續開設環境醫學門診。

高雄長庚去年12月也開設南台灣第一個環境醫學門診，服務南部民眾，除了顏宗海固定每個月第二個星期五下午看診外，其他周五下午則由多位腎臟科主治醫師輪流看診，民眾可在長庚掛號系統內直接掛環境醫學門診。

顏宗海說，因為門診剛設立不久，知道要掛號的病人還不太多，有些人工作每天要處理化合物，擔心有職業傷害，或害怕吃到來路不明的中草藥、懷疑有環境重金屬汙染等，過去總是到處求醫，拖了很久才診斷出來，現在可以掛環境醫學門診，得到更好的診斷與治療。

高雄長庚指出，適合掛環境醫學門診的中毒類別包括金屬、有機溶劑、有毒化合物等職業中毒、農藥中毒、環境賀爾蒙中毒、誤食或遭有毒生物叮咬、黑心食品與藥品、處方藥中毒、酒精及其他濫用毒品等任何懷疑中毒個案。

(中時 )