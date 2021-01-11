南韓合同參謀本部今天表示，北韓勞動黨召開第8次全國代表大會會議之際，南韓軍方昨天深夜偵測到北韓舉行閱兵的跡象。

南韓合同參謀本部今天發布聲明說，軍方發現北韓昨天深夜於金日成廣場有舉行閱兵式的跡象，也可能是在進行演練。

北韓勞動黨5日起召開第8次全國代表大會，北韓官媒中央通信社（KCNA）今天報導，領導人金正恩昨天被推舉為總書記，繼承了父親金正日的頭銜。路透社報導，這個舉動象徵意義居多，被視為目的在進一步鞏固政權。

北韓中央通信社報導，全國代表大會「全面通過」推舉金正恩為總書記的提案，並稱這職位為「改革之首以及團結與指導中心」。

金正恩自父親金正日2011年逝世後接班，以近乎絕對的權力來延續金氏王朝在北韓的統治。2012年朝鮮勞動黨第4次代表會議，金正恩獲推舉為「第一書記」，稱金正日為「永遠的總書記」。

昨天的第8次全國代表大會也選出中央委員會委員。中央委員會是北韓重要執政機關，內含權力強大的政治局。

然而，金正恩胞妹、執政黨高階官員金與正，這次從政治局候補委員中除名，讓一些北韓觀察家大感意外。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100111

(中央社)