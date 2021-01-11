中央流行疫情指揮中心今天宣布新增6例境外移入，其中新增埃及籍3人和日前確診的未滿10歲埃及女童（案825）屬家庭群聚，發言人莊人祥更表示，案825在染疫後，2天內Ct值大幅降低，從代表感染已久的33變成剛發病的20，病毒量暴增。

莊人祥表示，案825於1月5日隨家人入境，6日Ct值為33，8日突降至成20，代表體內病毒量暴增，變化幅度跳得很大，莊人祥認為可能是剛染疫，但有沒有可能是2度感染，莊人祥尚未說明。

案825的埃及女童因家人在台工作，經常往返埃及與臺灣兩地(前次自臺灣出境時間為2020年10月)；個案無症狀，今年1月5日與其他3名家人一同來臺，因個案較為年幼，無法於埃及當地進行COVID-19檢驗，故入境時於機場自費採檢，於上周五（8日）宣布確診。

而今新增確診的3名個案則為案825的哥哥、姊姊、媽媽，由於入境後是採同住一室的居家檢疫，加上後3名確診者Ct值較低，依序為16、18、24，因此外界懷疑可能為本土感染，或是在航空器上的群聚，但莊人祥表示，3個家人都是7日開始有症狀，比較像是在埃及當地感染。

(中時新聞網)