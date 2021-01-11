日本疫情嚴峻，迫使大東京區進入緊急狀態，不過根據日本每日新聞報導，日本於年初新年期間，緊急就醫者被醫療單位拒收的情況，較2020年12月暴增三倍以上。不是醫院不收，而是大部分的病床，已被染疫者使用。

需要醫療緊急救援者，遭到緊急電話119拒絕三次以上，並超過半小時救護人員還未出現的情況，被稱為緊急醫療調度困難。

根據調查，從2020年12月28日至2021年1月3日這個星期，日本共有2179例緊急醫療調度困難案例，與一個月前2020年11月30至12月6日的1410相比，這類需要緊急急救的患者數量，暴增55％。

在上例2179個案例中，其中約一半是發生在東京地區。大阪地區此類案例也大增42％，至於東京南邊的橫濱市，更是遽增一倍以上。大東京區的川崎市更是獲報後，大概需要一個小時的時間，救護車才能將患者送達醫院。

日本消防與救難單位無奈指出，年初新年期間，這些派遣困難的發生率，比2020年多增約45％，主要是醫院早已人滿為患，無法再接收新病患。

(時報資訊)