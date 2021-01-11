碧潭女子溺水 送醫救回一命 20:112021/01/11 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 碧潭有女子不明原因落水，救難人員救起後送醫。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（11）日下午2時40分許，新北市新店區碧潭風景區有民眾驚見橋下有名女子漂浮在河面，急向119報案，新北市消防局立即出動救援，救難人員乘坐船艇將女子拉起，緊急送往新店慈濟醫院，經急救女子已恢復生命跡象。 警方表示，經查該名女子身上無任何證件，年約20至35歲，短髮，身穿黑色外套、銀色雨衣、黑色長褲、粉紅色眼鏡，因無法得知女子落水地點，目前已派員調閱碧潭橋附近監視器及查訪，盡快查明女子落水原因及釐清身分。 登大凍山突倒地不起 男子送醫不治 一鍋河豚湯下肚 老夫妻中毒住院3、4天 (中時 ) #新店 #碧潭 #溺水 #送醫 #慈濟醫院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 才隔2天花蓮又一員警倒地 49歲鐵路警葉克膜搶救中 14:052021/01/11 社會 可怕 北市吉林路大樓下磁磚雨 04:102021/01/11 地方新聞 花蓮唱歌起糾紛 8旬嬤拿麥克風砸人 04:102021/01/11 地方新聞 股市兩大炒手翻臉 「山水老師」撂人砍人 11:442021/01/11 社會 4女花蓮泡野溪溫泉 溪水突暴漲受困幸運獲救 11:462021/01/11 社會 躲川粉暴動疑接觸新冠患者 美議員群聚恐染疫 11:552021/01/11 國際 萬華商旅過一夜 妙齡女退房搖枕邊人驚知沒呼吸 15:502021/01/11 社會 清晨恐怖3連撞車禍 年輕保全遭輾慘死車底 15:562021/01/11 社會 陰陽母子緣4／家屬控縱放害命 上午阻止強制送醫下午發病男就砍死人 07:152021/01/11 社會 熱水器裝設不當 4人CO中毒 04:102021/01/11 地方新聞 情侶萬華商旅過夜 隔天男沒呼吸 原來兩人只是街友取暖 20:252021/01/11 社會 社會熱門新聞 社會10點檔》聯電女員工睡夢中遭閨蜜男友搶劫 叫錯一聲慘成12屍塊 - 社會 與高中作業員都是月薪40K 碩士工程師哭哭：我是傻子 - 社會 台南橡膠工廠員工跌入攪拌機 不幸身亡 - 社會 14歲少女用肉體抵房租 嘿咻軍人還錄下性愛影片 - 社會 情侶萬華商旅過夜 隔天男沒呼吸 原來兩人只是街友取暖 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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