今（11）日下午2時40分許，新北市新店區碧潭風景區有民眾驚見橋下有名女子漂浮在河面，急向119報案，新北市消防局立即出動救援，救難人員乘坐船艇將女子拉起，緊急送往新店慈濟醫院，經急救女子已恢復生命跡象。

警方表示，經查該名女子身上無任何證件，年約20至35歲，短髮，身穿黑色外套、銀色雨衣、黑色長褲、粉紅色眼鏡，因無法得知女子落水地點，目前已派員調閱碧潭橋附近監視器及查訪，盡快查明女子落水原因及釐清身分。

(中時 )