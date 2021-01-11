社交媒體推特（Twitter）上周五宣布永久關閉川普推特帳號後，股價周一盤中暴跌逾一成，失守46美元大關。由於川普帳號有逾8,800萬粉絲，外界擔心少了他帶動人氣，推特用戶數可能減少而影響廣告收入。

川普支持者上周三，不滿拜登在選舉狀況連連下勝選而衝入國會山莊，推特認為川普有繼續煽動暴力風險而關閉其帳戶。

川普2009年5月開始使用推特，到被停權為止將近12年，期間發出逾5.7萬則推文。他粉絲眾多，尤其當上美國總統後，經常透過推特發表政策立場或批評政局而引發外界側目，被形容為以推特治國。

這是推特首次關閉一國元首帳號，引發全球爭論美國科技巨頭，對言論自由和民主機制的影響力到底有多大。

目前川普在美國主要社交平台上基本被消音。臉書和Instagram以川普有煽動暴力風險為由，至少在拜登1月20日宣誓就職前暫停川普帳號。

推特2020年11月公布第三季財報，指其可獲利的每日活躍用戶數1.87億個。投資人擔心關閉川普帳號會打擊業績，但專家認為就推特的資產負債表影響來看，關閉決定會帶來適度的負面影響。

Bernstein報告預期推特用戶數只會因此輕微減少。但強調用來衡量社交媒體成效指標之一的互動率（engagement rate）若因川普帳號被關閉而下降，所造成的問題可能比用戶數減少來得嚴重。

(工商 )