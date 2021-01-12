民進黨立委鄭運鵬今日受訪表示，有關美國國務院宣布取消所有對台灣往來限制，以及美國駐聯合國大使克拉芙特明日訪台等等，都是長年來累積的信任與進步，未來不論是誰接棒執政，都是國際合作上很好的基礎。

鄭運鵬指出，台灣與美國之間的信任並不是去年美國總統川普在選舉及新冠肺炎盛行才開始，從前年立法院長蘇嘉全拜會美國眾議院議長到去年桃園市長鄭文燦訪白宮，不管是公開的私下的場合，過去幾年台美各層級官員都有往來，並不是川普要卸任前才與台灣交流，

鄭運鵬說，美國駐聯合國大使訪台，國民黨身為地主之一，竟然為了討好中國而反對，我希望台灣朝野各政黨能維持「對外國家利益是一致」的原則，不要站在中國的立場說三道四質疑外交突破，對台灣完全沒好處，也對國民黨沒有好處。

鄭運鵬表示，上次捷克議長訪台國民黨去抗議美豬，成為國際笑話，我誠懇建議國民黨，明天美駐聯合國大使訪台，就算國民黨不願公開歡迎，也不要再有失國際禮儀。

(中時 )