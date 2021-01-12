台灣大哥大12日表示，積極處理Amazing A32手機資安防護強化工作，自1月6日宣布召回手機進行軟體升級後，截至1月10日止，已新增協助1,034名用戶進行軟體升級及其他方案，並有83名用戶完成新機換購。

為保障使用權益，台灣大請用戶就近前往本公司各直營與加盟門市更新手機系統程式，台灣大將由專人提供協助。

台灣大強調，該公司深切了解，因使用此款手機成為詐領遊戲點數人頭帳戶而遭警方調查，為用戶帶來極大的不安與困擾，為此，台灣大深表歉意，並承諾提供必要之法律協助。

台灣大表示，Amazing A32手機用戶若接獲警方傳喚，請以手機直撥188或撥打0809-000-852（免付費專線）/ 02-66062999，按選項5，與台灣大客服人員聯繫，台灣大將協助用戶備妥相關聲明與文件，並代表與警方溝通，以免除用戶奔波勞頓。如依照法定程序仍有傳喚至警局說明之必要，台灣大也願意指派律師陪同前往，全力提供協助。

同時，因本次事件而前往警局說明的「Amazing A32」手機用戶，台灣大也將提供用戶來回車資與請假期間薪資損失補償，若遇特殊狀況，將由客服人員協助專案處理。

台灣大強調，保障產品安全與服務品質是公司奉行的信念，對於此款手機給用戶帶來困擾，該公司再次表達歉意，並承諾將以積極負責的態度，妥善處理後續事宜。

(工商 )