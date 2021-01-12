股王失守3千關、疫情恐慌亂軍心，大盤回防15500關。國際股市漲跌不一，台股在連三日創高後，今日也陷入震盪，開盤隨美股開低7.77點、為15549.53點，盤初在台積電(2330)、聯發科(2454)、富邦金(2881)、中華電(2412)等大型權值股持穩，輔以鴻準(2354)、車王電(1533)、致茂(2360)等持續衝鋒之下，大盤一度攻上15642.03、再寫新高，惟昨日強勢的航運、面板、PA、鴻家軍、被動元件等族群，盤中熄火，加上近11時北部某醫院傳出新冠肺炎院內感染消息開始發酵，大盤指數一路從約15600點下滑翻黑、探至15421.23點。

多頭湧入生醫族群，所幸尾盤買單積極拉抬台積電、鴻海、華邦電(2344)，終場集中市場收15500.70點，跌點縮減至56.60點，總成交值放大至3696.01億元；櫃買市場收186.18點，跌2.71點，總成交值821.98億元。分析師說，台股今日受本土疫情恐將出現新的變化，上下震盪逾200點，由外資動向來看，昨日小賣、期貨淨空單增加，目前整體淨空單數約1.8萬口。台股創高後賣壓出現，終場結束連3紅，今日低點若是被跌破，台股有回測5日線的壓力。

盤面上，股王大立光遭高盛證券將推測合理股價降至2,665元，維持「賣出」評等，盤中失守3千關、收2990元，而在後虎視眈眈的矽力-KY(6415)則大漲3.4%、達2740元，步步進逼王位；台積電收在591元、上漲1.2%；防疫概念股成為盤面人氣焦點，口罩族群的美德醫-DR(9103)、康那香(9919)及恆大(1325)全數收在漲停板；檢測族群的亞諾法(4133)、ABC-KY(6598)收在漲停板；航運股成為空方箭靶，陽明(2609)、長榮(2603)去年12月營收雖然都創高，但今日收在跌停板25.7元、38.55元，大跌逾9%；歐系及亞系外資喊買聯發科(2454)，目標價上看1040元及1330元，但今日收在846元，下跌0.59%；研華(2395)2020年12月營收突破50億元，超出預期，今日收在363.5元，上漲3.12%。

分析師表示，台股進入高檔震盪盤整格局，短線宜留意追高風險，在市場資金及台灣基本面的支撐下，長線多頭走勢仍然未變，近期即將進入美股財報周、台積電周四將舉行法說會，台灣疫情的後續發展，投資人需要特別留意。操作上，目前持股不宜過高，待台股止穩後，再行進場。

(時報資訊)