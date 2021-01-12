將接任民進黨台北市黨部主委的吳怡農（右）12日前往市議會向議員阮昭雄（左）請益。（摘自阮昭雄臉書）

即將接任民進黨台北市黨部主委的吳怡農，12日前往市黨部及議會拜會、請益黨部幹部和議員，雖然只有1人參選，但他希望大家出來投票，每一票都是對他的鼓勵與支持，市議員阮昭雄則表示，鼓勵吳發揮新生代創意，讓民進黨成為一個持續創新、更加開放的政黨，也因為吳來訪，他打趣說：「助理們已暴動。」

民進黨台北市黨部主委將在31日投票，由於僅有吳怡農1人登記，雖然穩定當選，但吳怡農仍四處拜會，盼大家用選票給予鼓勵。

吳怡農今前往市黨部與執評委座談，代理主委葉同慶表示，吳形象好、是未來之星，年輕一輩加入可為黨部注入更多年輕票、婦女票，贏下市長寶座、議員席次過半。

最近吳怡農網路聲量高過立委蔣萬安，吳說，網路聲量參考就好，最重要還是把手上工作做好，今天拜會執評委最重要是盼獲支持、幫忙，希望1月31日大家踴躍出來投票、給予鼓勵，執評委就是基層代表，未來也是工作夥伴、監督工作的人，期待未來併肩作戰，進一步和大家認識、互動，會再拜訪更多黨員，雖然只有1人參選，但每1票都是鼓勵與支持。

至於是否再與蔣萬安交鋒參選北市長，吳怡農強調，未來的選舉都是未來的事情，現在手上有許多挑戰，一步一步來，只要我們認真、不忘初衷，相信未來一定會得到大家肯定。

此外，吳怡農也前往市議會向阮昭雄請益，引起助理一陣「暴動」，阮說，鼓勵吳發揮新生代的創意，讓民進黨成為一個持續創新、更加開放的政黨。2人合影時讓阮覺得和帥哥拍照好難。

(中時 )