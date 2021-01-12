美股隔夜收跌，市場關注美國疫情、國會推動罷免總統案，以及拜登計畫推動上兆美元刺激計畫的進度。

亞洲主要股市互見漲跌。周二香港恆生指數上漲368.53點或+1.32%，為28276.75點。國企股(H股)漲158.18點或1.43%，為11217.69點。電訊股、保健護理股、保險股表現最好。軟件服務股因騰訊下挫，成為表現最差板塊。

中國三代電信商反彈，中國電信漲10.0%，中國移動漲6.6%，中國聯通漲6.0%。

中國的保險股集體上漲，中國太平漲11.0%，中國人壽漲6.9%，新華保險漲7.4%。

TCL電子漲6.8%。對於南韓媒體報導TCL電子將撤出美國電視市場，TCL電子指報導不實，無計畫撤出北美或其他市場。儘管產品銷售超乎預期，北美出現缺貨，但是不存在下架問題。

騰訊跌0.17%，報590.0港元。美國一群微信用戶因為通訊內容遭監視與審查，已侵犯隱私權為由，在美加州法院對騰訊提出控訴。稱在微信上發表批評中國政府言論，帳號遭凍結。

(時報資訊)