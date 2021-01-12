為有效打擊毒品，警方掃毒策略首重徹底斷絕毒源，全台警察機關去年1至9月，共查獲製毒工廠22座，其中，三級工廠查獲9座創歷史新高，二級工廠則逐年下降。

警方去年迄9月，共查獲毒品案件計3萬5697件、嫌犯3萬7700人，較前年同期分別減少1340件及1076人。毒品重量1萬3221.76公斤，則較前年同期增加56.99 公斤。

警方表示，近5年共查獲157座製毒工廠，呈先增加、後減少趨勢，以2017年查獲51座最多。從毒品種類觀察，以查獲第二級毒品製毒工廠占大宗，占比在7成5至9成4間，第三級毒品占2成以下。但去年查獲的22座製毒工場，以第二、三級毒品分別查獲9座最多。

警方指出，第一級毒品以海洛因為主，主要為境外移入，第二級毒品則以安非他命為大宗，多為本土製造，去年該期查獲安非他命2萬4862件，占總查緝件數7成，是國內目前最常見的非法使用藥物。

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(中時 )