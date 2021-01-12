天氣忽寒忽熱 礁溪手工餅乾店磁磚爆裂 17:172021/01/12 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣礁溪鄉一家手工餅乾店因磁磚忽然爆裂，業者只能暫停營業。（讀者提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到寒流影響各地低溫，宜蘭縣礁溪鄉一家手工餅乾店，今天（12日）下午因地面上的磁磚經太陽照射後，忽然隆起爆開，嚇得店家一度以為是家裡有人放鞭炮，緊急逃出店外，所幸當時店內沒有顧客，未造成民眾受傷。 郭姓老闆娘指出，過去曾發生過2次磁磚裂開，上一次是2年前，連同這次已發生第3次，可能是因為天氣太冷，白天又出現太陽，磁磚經過太陽照射後，因磁磚承受不了熱漲冷縮後爆裂，前2次裂開也是同樣的天候，只能暫停營業善後。 北市大樓下磁磚雨砸中路人 疑天冷致老舊外牆爆裂 火鍋湯底翻倍成長 全台急凍 暖暖包月銷百萬片 (中時 ) #磁磚 #手工餅乾 #太陽照射 #裂開 #爆裂 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全聯神餅乾再現 她一吃大驚：媲美五星飯店 12:002020/12/29 生活 可怕 北市吉林路大樓下磁磚雨 04:102021/01/11 地方新聞 築間新品牌「本格和牛燒肉放題」插旗台中大里 14:522020/12/30 生活 萊爾富「拆門」迎戰跨年 商品銷量估飆70倍 11:502020/12/30 財經 防疫升級＋強烈寒流 超商搶賺跨年財出新招 19:402020/12/31 生活 強烈寒流致熱漲冷縮 蘆洲鷺江國中地磚爆裂 17:342021/01/09 生活 部落無毒耕作 醜醜生薑熱賣 04:102021/01/07 地方新聞 寒流帶動鍋物夯賣 量販超市匯集百款湯底 04:102021/01/05 時尚消費 台灣高鐵 邀唐氏症青年參訪高鐵探索館 16:202021/01/06 財經 宅聚會＋霸王寒流 量販超市跨年買氣 愈冷愈火 04:102020/12/30 產業．科技 大毅老爺行旅星空房攬明月 04:102021/01/03 焦點要聞 寶島熱門新聞 像極了愛情！阿兵哥最易陷愛情陷阱遭詐財 - 寶島 新竹瓦斯公司建管線 未來供應民生工業用氣 - 寶島 醒吾碩士生人美心更美 扶輪社頒13萬5千獎學金 - 寶島 警積極協尋失踨輕生女 山路小徑搶救成功 - 臺中市 農曆年前民眾湧入大賣場 桃消防局舉辦演練 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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