受到寒流影響各地低溫，宜蘭縣礁溪鄉一家手工餅乾店，今天（12日）下午因地面上的磁磚經太陽照射後，忽然隆起爆開，嚇得店家一度以為是家裡有人放鞭炮，緊急逃出店外，所幸當時店內沒有顧客，未造成民眾受傷。

郭姓老闆娘指出，過去曾發生過2次磁磚裂開，上一次是2年前，連同這次已發生第3次，可能是因為天氣太冷，白天又出現太陽，磁磚經過太陽照射後，因磁磚承受不了熱漲冷縮後爆裂，前2次裂開也是同樣的天候，只能暫停營業善後。

(中時 )