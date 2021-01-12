運達投顧分析師洪任浚表示，台股受疫情利空影響，呈現開高走低，震盪幅度逾兩百點，尾盤則憑藉權王台積電（2330）的拉高，加權指數僅小跌56.6點作收。不過，扣除台積電漲幅，台股跌幅高達百點以上，櫃買指數更收在最低點，跌幅高達1.43％，顯見中小型股12日股價表現弱勢，且多檔漲幅已大之個股，股價亦紛紛拉回，資金轉向防疫與生技族群。

2021年元月外資休假後回歸，帶動台股大漲，短線上加權指數與月線乖離率亦拉高至逾6％，勢必須經歷回測。不過，因資金快速回流，股價容易急漲、急跌，上漲越多，風險也越高。台股12日跌幅最重的族群，正是2020年11～12月漲幅最大的鋼鐵、航運股，鋼鐵指數下跌3.06％、航運指數亦重挫4.99％。顯見股價短線漲多後，獲利了結賣壓湧現，造成籌碼混亂，建議投資人在操作上，應謹守不追價原則。

個股方面，本周納入投資組合的富邦金，金控獲利創新高，股價仍處相對低檔。

選股方面，國內再爆本土案例，帶動防疫族群大漲，惟即便疫情仍處高檔，預期將不再出現供需失衡狀態，加上歐美已陸續展開疫苗接種，此時搶買防疫個股風險偏高。反觀部分產業成長性高、獲利能力優異之個股，相對可抵檔股市震盪，尤其長期收益能力高，卻受疫情影響造成獲利衰退之個股，當疫情退燒後，可望回歸正常獲利區間，投資人可逢低布局。

(工商 )