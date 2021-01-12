寒流來襲，1名81歲張姓老翁日前身穿單薄衣衫，在辛亥路一帶無助徘徊，老翁因輕微失智，迷路不知所措，所幸被文山二分局興隆所員警及時發現，將老翁帶回警局，最後聯繫到焦急尋找的家人，讓他順利返家。

文山二分局員警伍啟維日前接獲張姓男子報案，張表示父親有輕微失智，平時傍晚會出門散步，但晚上7點多仍未返家，讓他十分擔心，警方獲報後調閱張家周遭監視器，發現張姓老翁出門後，朝興隆路三段方向走去。

警方隨後通報線上警網協尋，警員楊鳳明當時正好在興隆路、辛亥路口執行交整勤務，接獲通報後在附近尋找，就發現在街頭瑟瑟發抖的老翁，經初步比對確認後，立刻將老翁送至派出所，並提供熱水讓他取暖。

張姓男子隨後奔赴警局，看到父親十分高興，對警方及時、熱心的協助十分感謝，文山第二分局呼籲民眾，家中若僅有年長者或身心障礙人士，可向社會局申請預防走失手鍊，或在口袋中放入小紙條，寫上相關聯繫方式，以利警方確認及通知家屬。

(中時 )