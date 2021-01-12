來自澳洲的36歲兼職攝影師夏宇星（Parrish Shah），他12日頂著寒風，為街友們服務。他表示，除了奉獻的精神，還要將心比心；街友一直是缺乏關懷、最容易被忽略、被負面討論的一群人，似乎沒有人願意停下腳步了解他們。
由於夏宇星此前經歷過飢餓、挫折等，曾經對人生感到困惑的他，如今已經走出陰霾，因此特地來到街友中心當「街友志工」。
夏宇星希望可以照顧街友，和街友聊聊天，不過，他現在的中文不太流利，只能先從街友外展服務開始做起，透過發物資、簡單問安來接觸街友。
因為愛上台灣這塊土地，夏宇星飛越5千多公里，來到台灣定居。不只在台灣當志工，他也曾經跟著志工團隊，到印度孟買當攝影志工。
高雄市政府社會局表示，夏宇星目前是第一位來當街友志工的外國人，常常有街友看到是外國人服務，覺得驚訝又特別，還會多看夏宇星幾眼。
社會局說，街友社工是個非常辛苦的工作，有一半時間都在夜間工作。由於街友個案屬性不同，社工必須具有高度敏感性和不同專業的基本能力，才能順利協助街友。
(中時 )
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