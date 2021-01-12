據大陸證監會北京監管局網站12日披露，大陸人臉辨識龍頭曠視科技正在接受中信證券上市輔導，計劃以公開發行存托憑證的方式在科創板上市。

新浪財經報導，2020年9月，曠視科技於中信證券簽署了輔導協議。根據協議內容，輔導輔導計劃分輔導前期、輔導中期和輔導後期三階段。

曠視科技於2019年8月25向港交所提交IPO申請，但過了一年，曠視科技的IPO都遲遲沒有落地。2020年6月，有媒體報導稱，曠視科技中止了港股上市進程。

當時，曠視科技向21世紀經濟報導回應稱，中止港股上市消息不屬實。同時，曠視科技還表示，科創板支持和鼓勵「硬科技」企業上市，是中國科技企業發展的好機遇，曠視正在積極考慮。

2020年7月，曠視科技聯合創始人兼CEO印奇在一場媒體交流會上，回應了曠視科技的IPO進展。他表示，從2019年到2020年，國際環境變化很大，現在公司現金流很充裕，上市已經不是曠視科技特別急需的事情。

在印奇看來，曠視科技上市有幾個層面的意義，一是自信，代表曠視科技已經發展到可以用資本市場來審視公司，二是曠視科技把上市當一個手段而不是目的，當時想上市，是覺得公司戰略已經很清晰。而對於接下來的進展，印奇當時表示，曠視還會繼續穩步推進上市計劃。

根據曠視科技向港交所提交的招股書，自2011年10月成立至今，曠視科技共進行過九輪投資，阿里巴巴透過螞蟻金服子公司及淘寶中國共計持有曠視科技29.41％股權，是其最大的股東。

其他股東方面，國風橋投資有限公司持有11.27％；Machine Intelligence持有6.19％；AI Mind持有5.57％。

據招股書披露，曠視科技2016至2018年以及2019年上半年的營收分別為人民幣（下同）6,780萬元、3.13億元、14.26億元以及9.49億元。

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