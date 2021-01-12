2021年以來，大陸A股牛氣旺，滬深300指數12日上漲2.15％，收報5596.35點，創2008年以來近13年新高。

A股三大指數12日漲幅都超過2％，上證指數站上3600點，為2015年12月以來近5年首次。具體來看，上證指數漲2.18％，報3608.34點；深證成指漲2.28％，報15460.03點；創業板指數漲2.83％，報3180.35點；滬深兩市合計成交額為1兆902.44億元（人民幣，下同），連續第7個交易日突破1兆元。

白酒指數12日繼續上漲3.68％，其中貴州茅臺上漲2.9％，股價報2160.9元，總市值達到了2.7兆元。

資料顯示，12日，貴州茅臺、中國中免、海康威視、三一重工、長城汽車、萬華化學、海爾、TCL科技、酒鬼酒等53檔股票（不包括當日上市新股）盤中刷新歷史新高。

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(旺報 )