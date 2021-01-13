台股來到一五五五七（一月十一日） 的歷史新高點，許多沒在接觸股票的投資人，對於市場都抱著期待又怕受傷害的心，期待的是身邊不乏有人靠股票賺了不少錢，怕傷害的是投資有賺有賠，辛辛苦苦存下來的錢又賠了進去，不如不投。

其實聽過阿水演講的人沒有一萬也有八千人，大部人的心態都類似，畢竟股票市場不是努力就一定會有成果，阿水今天就藉著專欄，給剛接觸股市的投資朋友一點小小提醒，心態與觀念正確遠比技法更重要。

第一、投資前先認清楚自己的投資區間，是短期、波段，還是長期投資：

投資任何股票前， 一定要先知道這筆資金能放多久，能接受多少震盪虧損。很多人常發生買進網站或別人推薦的好股票，卻因為不知道自己學的技法適合哪種投資區間，常買進後沒耐心就虧損賣出，變成買高賣低，就會有好股票怎麼不會漲的感覺，漸漸對市場失去信心。

第二、虧損一定要即時止住，否則會不斷往市場投入本金：

若是虧損了一○％就停損，這時重新進場，下次只需賺一二％就能回復到原本的本金水位，但若是等到負三○％才要停損，那就變成了下次要賺四三％；若是賠了一半才出場，下次就得賺上足足一○○％，比如一百萬進場剩下五十萬，這時要回到一百萬的水位，就得獲利一倍，最後往往只能全套在市場中等解套。

第三、跟著法人選股：

阿水每期專欄中都會分享過去五個交易日，三大法人各自前三十名買超股票，交叉比對有共同買超的股票，初學者若無法花很多時間選股，可從這些股票中挑選已有法人機構真金白銀共同買進的股票來做功課。

上周三大法人在上市類股中，一共買超六百四十一．八一億元， 外資（不含外資自營商）買超六百三十四．四一億元，自營買超三十三．六一億元，投信在上市類股則賣超了二十六．二二億元。

附表為上周五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。上期專欄阿水還是不預設大盤高點，提醒大家波段操作要用波段操作的觀念來看整體大盤。

目前大盤與月線乖離較大，但只要回拉不跌破月線，短線上整體大盤還是有機會走多頭格局，包括上期聊到的IC設計類股，上周一樣強強滾，本周若大盤短線拉回，還是能在回檔至月線時，多加注意IC設計類股等族群。

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(中時新聞網)