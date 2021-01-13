美國含有萊克多巴胺豬肉今元旦起開放進口，至今衍生許多亂象，像是台灣豬標章之亂、豬肉儀表板失靈，連國產豬肉價格楚楚欲動，民眾黨立委邱臣遠今表示，全國毛豬價格從去年11月的67.21元，漲到今天的74.47元，超過10％，擔心漲幅恐失控，但養豬百億基金沒排入立法院臨時會處理，邱臣遠質疑，「百億基金到底何時能兌現？」

政府開放萊豬進口後，近期國內價格出現漲幅，邱臣遠今與民眾黨立委高虹安、蔡壁如舉行記者會，批評政府配套措施根本沒做好，引發標章之亂及價格波動，連政府承諾的養豬百億基金至今也沒有下文。

邱臣遠指出，因民眾擔心吃到萊豬，轉而都買國產豬，造成市場價格上漲，全國毛豬平均價格從去年11月每公斤67.21元，漲到去年12月每公斤70.02元，截至昨天，均價一舉提高到每公斤74.47元，漲幅將近11％。

養豬百億基金部分，行政院日前表態，預計年前行政院會將通過相關計畫，但邱臣遠質疑，國產豬拍賣價格已經上揚，養豬百億基金預算根計畫都沒送到立法院，到底何時能夠兌現。

另外，蔡政府宣稱開放美豬進口，目的是要促使台灣開拓國際貿易市場，但現在連美國國務院都取消美國駐聯合國大使訪台，萊豬也全面開放，台美BTA至今都沒得到正面回應，造成三輸的局面。

高虹安表示，家樂福台灣豬標章下架爭議，中央畜產會說是稽核撤銷，事實卻是家樂福主動撤回，當初政府急就章拜託大家加入台灣豬標章認證，接受業者聲明無法全館臺灣豬的切結書，在事後卻拿來當作違規查緝的成績，「根本就是公然造假，對廠商設下釣魚陷阱。」

高虹安也質疑，豬肉儀表板被民眾踢爆與衛生福利部食品藥物管理署網站的「邊境查驗自動化管理系統」明明有超過百噸的美豬和豬肉加工品進口來台，豬肉儀表板卻沒有顯示，官方系統不同調，食藥署解釋說是作業上的時間差導致，「這難道叫做準備好了？」

(中時 )