凌晨低溫6度下，在風大的74號快速道路上逗留，隨時有失溫風險，四德派出所員警立即將呂姓街友帶回所內，並提供熱食充飢熱熱身子。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

呂姓街友，在凌晨低溫6度的74號快速道路上，被四德派出所員警發現後，聯絡上台中市街友關懷協會，安排暫時棲身之所。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

凌晨3點、氣溫6度，台中市警察局霧峰分局四德派出所員警，日前在74號快速道路上巡邏時，居然看見一位男子在路肩跑步！原來是69歲遊民、呂姓男子，誤闖快速道路，由於氣溫很低，員警給予熱食熱身，並聯絡社工，火速於上午替他安排好住所，讓他不再餐風露宿。

大半夜的，這麼低的溫度！而且還在快速道路！誰在那跑步！四德派出所警員楊家任、蕭棋元，9日凌晨3時5分在74號快速道路上巡邏，發現一男在路肩奔跑，立即靠邊攔查，原來平常居無定所的呂男，因不熟道路而誤闖快速道路，且他已一天沒吃飯了！

氣溫6度，又沒吃飯，加上快速道路上風大，隨時有失溫而暴斃的風險，員警不敢遲疑，立即將呂男帶回所內，提供熱食充飢、暖身，並著手聯絡上台中市街友關懷協會社工，經社工回覆可以安排棲身之處後，員警再於上午10點載著呂男到關懷協會據點，由協會接手安置。

呂男非常謝謝警方如此耐心的為他費心，讓他不再在如此寒冷的天氣下，還在寒風下流浪。警方提醒，近日早、晚皆處於較為寒冷的狀態，尤其是夜間至凌晨為氣溫最低的時刻，若民眾於路上有發現需協助之人或自身需要協助，可向警方尋求協助管道。

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(中時 )