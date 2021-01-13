英特爾的自動駕駛車子公司Mobileye負責人沙書亞（Amnon Shashua）周二表示，在2025年以前，該公司希望改採自家雷達技術，且每車使用單一個光學電達（LiDAR，簡稱光達）感測器，以降低自動駕駛的成本。

Mobileye目前採用以攝像頭為基礎的系統，提供車輛主動式車距調節巡航系統（ACC）與變換車道輔助功能。這些系統已經上路，並收集數據協助Mobileye繪製新城市的道路圖。

為了提供更先進的系統，Mobileye擬同時引進雷達感測器與光達感測器。電達感測器使用無線電波（Radio wave）偵測與物體之間的距離，而光達系統可以協助自動駕駛車獲得道路的3D視圖。

而對於規畫中的自動駕駛計程車（robotaxi）車隊，Mobileye將採用美國光達生產商Luminar Technologies的感測器。

沙書亞周二在消費電子展演說中表示，Mobileye的自動駕駛計程車將使用多個Luminar裝置，以取得車輛周圍360度的光達、雷達與攝像頭覆蓋範圍。他並表示，自2022年開始，在至少8個城市推出的自動駕駛計程車將各配備4個Luminar裝置。

不過，Mobileye也在自行開發光達感測器，計畫在2025年開始用於針對消費者的車輛。其2025年推出的消費者系統，將具有面向車輛前方的單一個光達感測器，而Mobileye也正在開發的攝像頭與新雷達系統將覆蓋整輛車。

沙書亞表示，Mobileye正在開發使用軟體處理雷達數據的新方法，將使雷達功能更為強大。雷達感測器價格較光達便宜，但提供的圖像比較沒那麼詳細。

Mobileye並發布聲明表示，在推出自己的光達感測器後，公司將「盡可能」繼續使用Luminar的光達感測系統。Mobileye計畫把自家的自動駕駛技術當作獨立組件提供給汽車製造商，這表示汽車製造商可以選擇Mobileye系統，同時在光達裝置中使用Luminar的感測器。

Luminar拒絕對此Mobileye的規畫發表評論。

(時報資訊)