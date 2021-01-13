國民黨立委賴士葆。（圖為中時資料照）

美國駐聯合國大使克拉芙特取消訪台，綠委陳亭妃開嗆國民黨要負責，對此，藍委賴士葆回擊，國務院取消所有外交訪問，並不是針對台灣，不需要政治化。藍委馬文君嘲諷「蠻可笑的」，若國民黨可以影響，其他政策早就影響了，外交部今天表示理解、尊重與惋惜，實際上應該是鬆了一口氣，解除壓力。

藍委賴士葆說，美國國務院取消所有外交訪問，並不是只有針對台灣，因此這完全是美國的考慮，「陳亭妃想太多了，不需要政治化」，他強調，對於任何提升台灣、中華民國的國際地位與參與國際空間，唯一立場就是絕對歡迎。

藍委馬文君說，美國應該很清楚地發現，川普的末日瘋狂舉措，可能影響或傷害到美國在世界的聲譽，以及後續拜登政府上台後，產生團結的破壞，國務院的聲明，主要也是在這個壓力下產生的結果。

賴士葆具體呼籲，駐美代表蕭美琴從今天起到拜登上台期間，每天升中華民國國旗，高唱中華民國國歌，其次，既然台美往來的限制都拿掉了，蔡英文總統要有膽量捍衛國格，主動申請去華盛頓特區訪問，或者行政院長蘇貞昌代表中華民國，帶著國旗衝到華府，因為美國既然取消對台交往限制，我們就去申請看看，才知道美方這句話的真假。

(中時 )