美國國務院宣布取消包括美國駐聯合國大使克拉芙特訪臺在內的所有官員出訪行程，民進黨陳亭妃委員指出國民黨要為這次取消負相當大責任之言論。國民黨發言人盧宸緯表示，陳亭妃此番言論一口氣就打臉蔡英文總統、外交部長吳釗燮及駐美代表蕭美琴等三位高官。蔡政府總說現在是臺美關係最好的時候、總說臺美關係是「空前緊密」。現在看來，陳亭妃委員此言似乎說出了蔡政府在臺美關係中，不如其大內宣的「不能說的秘密」？

盧宸緯說，美國國務院已明白表示，為確保交接順利，取消所有官員出訪計畫，包括國務卿蓬佩奧訪問比利時，以及美國駐聯合國大使克拉芙特訪臺等行程。明明是美國國務院全面取消官員出訪行程，國務卿蓬佩奧訪問比利時之行也在取消之列，但遺憾的是，民進黨還是用一貫的政治操作手法，刻意忽視美國國務院選擇先致力完成國內政權交接的事實，硬是要把美國國內事務做政治操作、轉移焦點歸因於國民黨。難道，美國國務卿蓬佩奧訪問比利時的行程取消，也是國民黨的責任？

她說，陳亭妃此舉反而洩漏蔡政府在臺美關係上，恐怕不如自身所說「最好的時候」、「空前緊密」的秘密。陳亭妃勇於打臉蔡總統的勇氣，值得肯定。

盧宸緯說，連同去年11月環保署長惠勒，這是近三個月以來，美國政府第二次臨時取消重要官員訪臺，箇中原因恐怕只能由美方與我國外交部來解釋。時值美國政權交接之時，再加上美國國內政治紛爭似乎尚未完全平息，國民黨呼籲蔡政府，必須要在確保中華民國國家利益和促進臺美關係之間，找到平衡點。

她強調，國民黨一貫的路線就是親美和陸，歡迎所有支持臺灣的國際友人來訪臺灣。而和每一個國家都保持良好的互動，向來就是國民黨努力的方向。雖然美國駐聯合國大使克拉芙特目前已確定取消來訪, 但國民黨仍歡迎美方官員於卸任後，為促進中華民國與美國的雙邊交流和共同利益前來訪問。

盧宸緯也酸諷，是誰給陳亭妃委員打臉蔡總統的勇氣？梁靜茹嗎？話說陳亭妃委員亂入民視鄉土劇置入性行銷遭NCC罰35萬元，是怎麼回事呢？

(中時 )