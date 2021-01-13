美國國務院今天宣布取消所有官員本周出訪計畫，美國駐聯合國大使克拉芙特確定無法造訪台灣。對此，民進黨立委陳亭妃批評國民黨事前對於克拉芙特訪台冷言冷語，要為這次取消要負相當大的責任。國民黨政策會專員呂謦煒質疑，原來國民黨有這麼大的本事，可以叫得動美國國務院，讓他們取消克拉夫特來台？「民進黨還要在此時上綱上線，把台美關係拿來政治鬥爭？」

呂謦煒指出，民進黨可能不知道，美國國務卿蓬佩歐原訂出訪歐洲，停留盧森堡等國，但有骨氣的盧森堡外交部長拒絕見他，因為他認為煽動暴民入侵國會的川普是「罪犯」。民進黨可能不知道，蓬佩歐原本想去比利時會見歐盟人士，但是歐盟理都不理他，在北約也沒能安排任何公開活動。「由此觀之，破壞民主法治精神的川普，不僅美國國內不滿聲浪高張，就連國際都冷眼以對。」

呂謦煒質疑，這個時候還翹著尾巴喜迎美國駐聯合國大使（還沒有蓬佩歐這麼大喔）的民進黨政府，難道沒想過這究竟對國際、對美國釋出什麼樣的信號？即使是美國國務院取消所有外訪行程，民進黨人也要把鍋推給國民黨，「這難道不是揭示出他們將台美關係拿來政治鬥爭的精心算計嗎？」

呂謦煒強調，國民黨很歡迎美國政界人士訪華，但是在這個時間點造訪是否適宜，提出了建設性的批評，從美國國務院自己也知道這個時間點安排此種行程不妥，就可明白這些批評句句在理。而民進黨還要在此時上綱上線，把台美關係拿來政治鬥爭，可見得他們所謂的「親美」，根本不是為了人民國家，而是為了打擊政敵、操弄輿論而已！

呂謦煒猛酸，川普政府為了鞏固權力不擇手段，蔡英文政府為了政治鬥爭也不擇手段，這兩個政府還真像。他疾呼，民進黨政府根本不是為了國家而「親美」，而是蔡英文政府為了權力才「親川普」！這種美其名為「親美」的「親川普」，現在根本毫無意義，民進黨政府與其現在對滿身臭名的川普政府魂牽夢縈，倒不如趕快「超前部署」1月20日之後的對外關係。再不做就來不及了！

(中時 )