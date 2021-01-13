美國國務院宣布取消所有官員本周出訪計畫，美國駐聯合國大使克拉芙特確定無法造訪台灣。民進黨立委陳亭妃批評國民黨事前對克拉芙特訪台冷言冷語，要為這次取消要負相當大的責任；國民黨文傳會副主委鄭照新反諷酸說「對呀!都是國民黨害的」。
鄭照新在臉書也說，美國務卿蓬佩歐取消出訪歐洲也是國民黨害的喔！是國民黨唆使歐盟不讓蓬佩歐來，絕對不是得罪拜登政府；絕對不是因為川普怕被彈劾，自己收斂破壞美國慣例的行為哦！絕對不是，一定都是國民黨害的。「這就是民進黨的國際關係分析能力」。
(中時 )
美國國務院宣布取消所有官員本周出訪計畫，美國駐聯合國大使克拉芙特確定無法造訪台灣。民進黨立委陳亭妃批評國民黨事前對克拉芙特訪台冷言冷語，要為這次取消要負相當大的責任；國民黨文傳會副主委鄭照新反諷酸說「對呀!都是國民黨害的」。
鄭照新在臉書也說，美國務卿蓬佩歐取消出訪歐洲也是國民黨害的喔！是國民黨唆使歐盟不讓蓬佩歐來，絕對不是得罪拜登政府；絕對不是因為川普怕被彈劾，自己收斂破壞美國慣例的行為哦！絕對不是，一定都是國民黨害的。「這就是民進黨的國際關係分析能力」。
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