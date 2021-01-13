阿聯酋航空宣布指派譚禮旻（Sultan Alriyami）接任台灣區域經理。譚禮旻將負責台灣的銷售與推廣業務，率領阿聯酋航空專注拓展其管轄市場。同時，譚禮旻也會將阿聯酋航空整體營運策略導入台灣市場，帶領團隊面對全球新冠疫情挑戰。

身為新任台灣區域經理，譚禮旻亦將在這瞬息萬變的旅遊環境中，負責阿聯酋航空在台的主要溝通維繫，並督導阿聯酋航空在當地持續成長的市場營運，將其打造成國人海外旅行的飛行首選。原台灣區域經理杰柏（Jaber Mohammad）已輪調至菲律賓擔任該國家經理，帶動阿聯酋航空在菲律賓市場的佈局。

譚禮旻於2014年加入阿聯酋航空儲備幹部培訓計畫，累積了豐富的航空產業知識及航空營運經驗，並自2016至2017年於伊朗擔任營運經理，2017至2019年間擔任約旦及約旦河西岸地區經理。譚禮旻也在2019至2020年底，被指派為駐點杜拜的外站經理。

譚禮旻自美國康乃狄克州哈特福德大學（University of Hartford, Connecticut, USA）取得金融經濟學士學位。

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