台灣新增2例新冠肺炎本土確診病例，對國內首起醫護染疫，前衛生署長楊志良說，假如他是院長，第一件事就是把他開除，高雄市長陳其邁13日到美濃區行銷橙蜜小番茄時，表示這會嚴重打擊第一線醫護人員士氣，應要感謝他們冒著生命危險工作，為他們加油打氣才對。

陳其邁說，第一線的醫護人員在負壓隔離病房或者照顧確診病患，本來風險就很高，新冠肺炎病患有時候會有一些侵襲性，而且危險性非常高的，所以我們應該謝謝他們冒著生命危險，這次新冠肺炎疫情，全球有不少醫護人員因要照顧病患犧牲寶貴生命，所以應該要給他們肯定。

陳其邁表示，昨天他到小港醫院替所有的醫護防疫人員加油打氣，也在小港醫院宣布，照顧確診個案的醫護人員，在防疫的津貼高雄市再加碼，希望給第一線的基層醫護人員加油打氣。

陳其邁強調，尤其小港醫院是小港機場入境的後送醫院，疑似個案及確診個案都會送到小港醫院，所以在防疫期間，醫護人員都冒著生命的危險犧牲自己，花那麼大的風險來照顧確診個案，因此要給第一線的醫護人員跟防疫人員加油打氣，給他們最大的肯定。

陳其邁說，針對院內感控昨天他也要求，在醫院感控的部分要全面加以落實，另市府大型活動像高雄馬拉松活動已經取消，其他包括現行商圈夜市或者春節市集，希望按照中央疫情指揮中心公布的防疫指令，衛生局和相關局處也會帶這些重點區域，不管是宣導、勸導，都會要求相關單位落實防疫措施。

(中時 )