國防部軍備局委託國家中山科學研究院研發的騰雲無人機，去年頻頻現身空軍台東志航基地進行密集測試，由於外型酷似美軍MQ-9「死神」無人偵察機，被軍事迷號稱「台版死神」。不過，軍事迷原以為騰雲機只有2架，13日發現機堡內又多了1架，目前已是第3架；中科院對此表示不便回應。

「看到照片才發現多了1架！」張姓航空迷驚喜地說，他13日早上到志航基地外圍，想要拍攝F-5E戰機起降的畫面，但回去整理照片時，驚訝發現機堡內竟停放3架無人機，仔細一看，就是「台版死神」，日前在停機坪上曾拍過2架，今天怎麼又多了1架？

軍事專家表示，受到美方出售台灣4架MQ-9B「海衛士」（MQ-9的海軍版）無人機影響，為了不讓美方專美於前，霸占無人機市場，並實現「國機國造」計畫，中科院已於去年在台東志航、花蓮多次測試騰雲無人機；如測試並成功量產，將大幅提升軍方執行偵搜能量。

據了解，騰雲機是2015年台北航太展首次亮相後，就在台東志航基地測評，不過，因電子系統整合不符軍方需求，中科院因而重新設計，「騰雲二代」無人機，於2019台北國際航太暨國防工業展公開展示。

軍事迷表示，公開資料顯示騰雲僅有1架正在「實驗性服役中」，但他在去年11月5日就發現第2架，今又發現第3架。去年曾傳出因發動機問題無法升空，今又現蹤台東，代表相關電子系統整合、偵蒐設備及武裝整合上有新的進展。對此，中科院一貫表示不回應，請國人支持國防工業。

(中時 )