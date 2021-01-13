終端客戶需求強勁，石英元件廠—晶技(3042)今年第4季合併營收為32.32億元，季增2.96%，創下單季歷史新高，5G新興應用激增，晶技訂單排期已到今年第2季，在訂單湧入下，晶技今年業績展望很樂觀，晶技董事長林萬興表示，今年業績可望較去年兩位數成長，日系外資看好晶技前景，目標價102元，激勵晶技今天盤中股價一度亮燈漲停。

各國積極推動5G基礎建設，5G商轉加速各終端應用產品需求，加上WiFi 6及車用等新興應用，驅動石英元件小型化、高頻及寬溫化趨勢，讓跨過這些門檻的石英元件廠大幅減少，也讓晶技業績自去年開始起飛，今年可望更上一層樓。

林萬興表示，5G規格不像4G，如果廠商沒有開發及製程能力，未在一開始就做進去，很難跟上客戶需求，過去幾年公司投入大量資源與客戶進行5G產品研發及製程的改善，延攬很多半導體人材加入公司，為因應石英元件小型化，公司預計投入10多億元發展晶圓級封裝製程，希望能拉競爭者差距。

目前晶技擁有晶片設計、封裝能力，以及高精密產品量測能力，如：自製黃光製桯的晶片，若晶圓級封裝製程順利導入，將有助於公司搶攻高階小型化產品。

晶技去年第4季合併營收32.32億元，季增2.96%，創下單季歷史新高，累計2020年合併營收為110.48億元，年成長31.05%。

晶技現有訂單排期已到今年第2季，部分產品交期更達今年6月及7月，為因應客戶需求，晶技近幾年積極擴建產能，目前已有200條生產線，公司亦持續進行產線去瓶頸，提升各產線產出效率，今年第1季將再增加5條產線，預計1個月增加60KK，產能約增加15%。

日系外資亦看好晶技前景，日系外資表示，儘管去年第4季基期很高，但晶技預估，第1季季減約10%，優於往年的季減15%到20%，由於價格上漲浪潮從第1季開始，更好的產品及規模效益，我們預估晶技第1季的營業淨利率將達14.3%，我們亦調高2021年到2022年獲利5%到11%，上調評等至「買進」，目標價102元。

(時報資訊)