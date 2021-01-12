嘉澤(3533)受惠於客戶拉貨動能強勁，去年第4季合併營收創下單季歷史新高，嘉澤預估，第1季合併營收可望優於去年同期，美系外資看好嘉澤前景，上調目標價至620元。

嘉澤去年12月合併營收17.91億元，月增8.94%，年成長25.19%，創下單月歷史新高，累計去年第4季合併營收為48.24億元，季增4.21%，創下單季歷史新高，累計2020年合併營收為172.8億元，年成長14.48%。

嘉澤表示，今年第1季雖然因農曆年較去年第4季減少10%到20%，但可望遠優於去年同期。

美系外資表示，我們將嘉澤2020年營收預估提高1%，以反應嘉澤去年第4季自於DT/NB營收狀況，但維持獲利預估，不過我們調高2021年/2022年獲利預估3%/3%，以反應未來兩年NB/DT需求，以及Whitley滲透率增長速度可能比我們之前估計快，我們認為嘉澤應該是加速CPU Socket升級主要受益者，維持嘉澤「買進」評等，目標價從600元調高至620元。

(時報資訊)