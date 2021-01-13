協助弱勢學生安心就學！宏全公司捐助學金給安和國中。（盧金足攝）

宏全公司捐助學金給台中市西屯區協和國小。（盧金足攝）

宏全公司捐助學金給啟聰學校，支持學校關懷弱勢學生，回饋鄉里、造福社會。（盧金足攝）

宏全公司以實際行動種下正向及良善的種子，讓溫暖的力量持續擴大。（盧金足攝）

有「飲料界鴻海」之稱的宏全國際公司，也被稱為「瓶蓋大王」，是台灣規模最大的飲料瓶罐印刷與充填代工廠，為回饋地方，13日捐贈助學金給西屯區協和國小、安和國中、啟聰學校三所國小，宏全公司總裁曹世忠特別承諾，自今年開始持續捐助給這三所學校，長期支持學校關懷弱勢學生，造福鄉里，受贈學校感謝宏全，捐贈助學金像及時雨，可以幫助學生營養午餐，也能為啟聰學生開展繪畫等特色課程。

曹世忠表示，捐贈助學金是一個好的開端，善的循環，能對弱勢孩子達到幫忙學習的效果，對員工也是感動人心的影響力，宏全公司與這三所學校很有淵源，協和國小、安和國中、啟聰學校的校長投入教育，為社會培育人才。

「宏全是很爭氣的公司！」曹世忠說，宏全面對競爭與原物料高漲，比別人更辛苦管理，付出更多心力，宏全照顧員工，以公為主，以私為輔，大公無私的領導企業，善待員工重視人才，善盡企業社會責任，參與環境保護，推動認養公園，喚起關懷的行動力。

曹世忠強調，「正派經營、善待員工及股東、回饋社會、重視員工、重視市場、重視人才」為該公司宗旨，期許公司及同仁能盡一己之力，以實際行動種下正向及良善的種子，讓溫暖的力量持續擴大。

宏全公司今日舉辦捐贈助學金儀式，捐贈給協和國小、安和國中、啟聰學校三所學校，每校各十萬元，讓學校協助弱勢學生安心就學，期以照顧在地鄰里學校、關懷弱勢學生教育，減輕其就學負擔及家庭經濟壓力，讓他們能開心快樂的學習。

宏全公司由總裁曹世忠、董事長戴宏全、執行董事劉允彰及多名主管共同參與捐贈儀式，曹世忠也表示，從今年起每年都會捐贈獎助學金給這三所學校，挹注學子就學無後顧之憂。

協和國小校長賴秀英表示，學校透過小小的力量，讓學生在課後或放假期間有更好的照顧，提供社會上正向的力量，感謝宏全公司幫忙學校。

安和國中校長許志瑋指出，學校部分學生因家境有經濟壓力，申請教育局安心餐券，經濟弱勢比例相當高，有的因無法取得低收入戶或中低收入戶相關證明，能有獎助學金等捐款，及市府教育局幫助，學生不必有斷炊之虞。

「這筆捐款太有意義了！」啟聰學校校長王敬儒說，很奇妙的緣分，啟聰學校學生聽不到，可以安靜安心的來作畫，默默行善的企業家，助教育一臂之力，啟聰學校的孩子很有藝術天分，近來學校剛好要發展特色課程。

王敬儒表示，啟聰學校的孩子在繪畫上有另外一項天賦技能，用多元的方式來開啟，宏全國際集團捐款正好是及時雨，上學期正在規畫準備開設多元特色課程，「獎助學金像天降甘霖。」經費來正是時候，預期要將這筆經費充分運用在學生身上，開展多元特色課程。

啟聰學校盼讓他們未來在進到社會之中，能運用專業，以所學跟天賦的能力，為未來打開一條路，走出來就是自己的路。

宏全公司董事長戴宏全指出，公司有多名同仁及親屬為安和國中、協和國小的學生或校友，該公司多年來皆超額晉用身障人士，前後共有十多名同事為啟聰學校畢業校友在公司任職工作中，透過捐贈及交流活動，希望能持續共同關懷教育，秉著人溺己溺的精神，長期關懷弱勢團體，參與公益，促進社會和諧發展。

(中時 )