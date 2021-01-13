「學前英語教育政策，不需修法，只需落實。」教育部擬刪除「幼兒園不得採全日、半日或分科之外語教學」規定，托育政策催生聯盟今天批評，此舉是漂白昂貴、違法幼兒園的全日、半日英語教育，將加重家長負擔，是葬送幼兒與社會未來的愚蠢作為。

對於托盟反對幼兒園教美語，一位家長不能認同的說，她女兒就是讀全美語幼兒園，在唱唱跳跳中學習，很快樂。而且，每個小孩資質不一樣，教育應該給家長選擇權，不該一致性的禁止。

教育部擬在「幼兒教保及照顧服務實施準則」第13條第7款「幼兒園不得採全日、半日或分科之外語教學」之規定，引起一些反彈，教育部隨即重申，修正後的執行方式與現行規定完全相同。

托盟今天質疑，如果修正前後的政策立場一致，那又何須大動作刪除條文？他們認為，刪除這個條文，會讓社會以為從此開放幼兒園全日、半日或分科的英語教學，進一步造成家長恐慌。

托盟召集人劉毓秀表示，教育部近年大力擴增公幼、非營利幼兒園及準公共化幼兒園，力圖減輕家長經濟負擔，讓他們願生能養，有效提升生育率。但現在修正幼教條文，形同為全美語幼兒園漂白，將為育兒壓力鍋增壓，非常愚蠢。

台中教育大學幼兒教育系副教授陳淑琴表示，曾經有一個小孩讀3年全美語幼兒園，她帶著去麥當勞實測，結果只會30多句英語。這個小孩在全美語幼兒園前後花了100多萬元學費，但卻只是這樣的成果。

家長王百芳表示，她大女兒讀私幼，學校英語教學是教A、B、C、英語歌唱，然後在學期末進行戲劇表演。女兒為了戲劇表演，花了非常多時間背誦英語，早也背、晚也背，甚至要犧牲遊戲時間直到背好為止。但小孩進小一進行英語能力檢測，程度也只是基礎級，沒有比較好。因此，她就不讓二女兒上私幼，而是改上公幼。

(中時 )