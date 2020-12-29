萊豬即將在元旦叩關，民進黨立委吳思瑤攜手教育部，多次強調「校園零萊豬」，強力保證國中小營養午餐所吃的都是台豬，家長卻不信任，除了對豬肉來源沒有信心，無法確信政府是否有把關肉品，還認為中央與地方對萊豬政策不一，無所適從。

在媒體任職的台北柯姓家長，兒子就讀國小，論及萊豬開放進口後，她直說，國產豬價格恐將漲價，現在教育部不斷強調國中小營養午餐吃的都是台豬，食材費用若非廠商吸收，「價格將是一個考驗」。

柯姓家長並提到，今年因為疫情，每天都非常擔心孩子的健康問題，小朋友每天得戴口罩上學，雖是為了個人保健，卻因為不適而長濕疹，「外在環境不好，現在連吃都有問題，真的是很辛苦」。

柯姓家長更指出，萊豬叩關的消息，近來媒體不斷報導，小朋友自己也都很擔心，甚至主動向她反映：「媽媽，我要吃台北豬」，童言童語引她發笑，也告知兒子安全的是台灣豬，但孩子一席話，反映的是對食用肉品也出現擔憂，「對豬肉出現恐懼，媽媽擔心的事情又要增加」。

新北三重徐姓家長說，孩子就讀幼稚園，園方每個月都會提供菜單，主食常見的是豬肉，現在教育部強調，卻也只限於國中小學，幼稚園不包含在內，夫妻倆不免擔心，孩子會吃到萊豬，但現在中央與地方的萊豬政策，呈現的完全是兩條軌道，讓他們無所適從，目前能做的也只有向園方反映，盡可能讓餐食資訊透明，避免孩子吃到萊豬。

新北土城鄭姓家長則是家中有孩子是小學三年級學童，對於綠委與教育部不斷強調，換約之後，學童吃到的都是國產豬，他同樣抱持存疑的態度，「廠商到底有沒有實際去做，真的用台豬，我們也不會知道，都是政府說了算」。

鄭姓家長更提到，孩子下課送往安親班，這部分不在政府管轄之內，補習班如果提供晚餐，也沒有時間再細心控管豬肉來源，「這就是明顯的漏洞，根本是擾民」。

(旺報 )