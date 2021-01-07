世新大學研擬於111學年停招社發所，並將在1月25日的校務會議上通過此案，引發一些師生反彈。教育部今天表示，111學年系所增設調整案件，循例預計於今年2月初至3月中旬受理申請。教育部如收到各校函報停招案件，會檢視該停招案是否符合上開程序。

世新社發所因註冊率不佳，原擬於109學年停止招生，但引起社發所師生抗爭，2019年8月4日，教育部公布各系所調整案的結果，社發所停招案因未符合校內增設系所相關辦法，也未在事前妥善與師生溝通，教育部正式駁回世新社發所停招案。

不過世新校方提起訴願，行政院訴願審議委員會判世新校方勝訴。世新因此決定重新再來，規畫社發所111學年起停招，但再次引起社發所師生抗議。

依《大學法》規定，增設、調整（包括更名、整併、分組）、停招、裁撤院、系、所、學位學程，係由學校評估校務發展、本身資源條件等面向自行規劃，並依校內程序，經校務會議通過後向本部提出申請。

另依專科以上學校總量發展規模與資源條件標準第12條規定，各院、所、系、科及學位學程之停招、整併、更名案，應與權益受影響之教職員工生溝通，說明權益保障措施，至遲於校務會議召開1個月前公告周知，並經校務會議審議通過。

(中時 )