寒流來襲，台中警方呼籲民眾注意家中長輩行蹤，游姓民眾日前慌張向第一警分局公益派出所報案指稱，八旬老母自行外出未歸，家人苦尋2個多小時都找不到人。警方通報線上巡邏協尋，順利找到在路旁受凍的游母，給予保暖及進食，並通知家屬帶回。

80歲、患有失智症的老婦平常很少出門，家人忙著打掃，發現不見老母蹤影，家人擔心她出門時穿著是否保暖，急如熱鍋螞蟻在住家附近苦尋2個多小時，仍不見蹤影，又擔心老母可能不記得回家的路，緊張向警方報案。

警方依據家屬所提供的近照，通報線上巡邏警網協尋，員警發現1名老婦站在路旁受凍發抖，所穿外套與照片相同，上前確認果然就是走失的游母，員警擔心老婦受寒，還將自己穿的外套提供給婦人覆蓋保暖，並帶回派出所提供熱食讓她食用暖身。

家屬接到警方通知趕派出所，見報老母平安無事，像警方頻頻道謝。警方呼籲，近來氣溫驟降，請民眾多關懷長輩及其動向，避免他們單獨出門，並建議在長輩攜帶包包或衣物上留有姓名等相關資料，若長輩走失，警方得以透過查詢資料，得知身分及住處，協助找到回家的路。

(中時 )