中市1名吳姓女子熱愛潛水，先前的照片多在海邊拍下，13日1名自稱吳女家屬的網友在臉書PO文指出，吳女已失蹤2個多月，所有貴重物品都留在租屋處，希望大家協尋；警方表示，警方獲報後正全力協尋中。

警方指出，原PO在「爆廢公社二館」發文說，吳女平時很少和家人往來，是因為她已失蹤2個多月，房東找不到人才跟家屬聯繫，根據監視器畫面，最後出現在租屋處台中市西屯區福興路一帶，未料即芳蹤沓然。

警方表示，原PO指出吳女去年11月初離開租屋處後就失聯，當時身上穿「一件小背心＋薄上衣」，只背了一個小包包和小紙袋，近日寒流來襲，理應回去拿些保暖衣物，但也沒有出現，令友人感到十分擔心。

警方強調，目前家屬已向警方報案，依失蹤人口處理，原PO附上2張吳女的照片，皆為潛水前後所拍，並提及她先前名為吳韶琪，後改名為吳佳穎，可能出沒在台中西屯、彰化、台北、高雄地區；希望有看到她身影的網友能主動聯繫，讓家屬安心，並希望各界能夠協尋。

(中時 )