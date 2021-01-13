台中一位熱愛潛水的吳姓女子常在臉書分享水下的生活，日前其家屬在臉書社團中發文，直指吳女已經失蹤2個月以上，不僅家人聯繫不上，租屋處附近監視器去年11月拍下的最後身影，吳女緊身穿薄上衣，揹著小包和紙袋，所有貴重物都還留在住處，盼能透過眾人力量尋回吳女。

網友昨（12日）在臉書社團《爆廢公社二館》發文，網友說，家人已經失蹤超過2個月，失蹤的女子本名吳韶琪，現改名為吳佳穎，家人掌握吳女的租屋處位於台中市西屯區福興路一帶，2020年11月吳女住處附近監視器最後拍攝到其身影。吳女可能出沒地點則為，台中西屯、彰化、台北、高雄等。

網友透露，吳女平時鮮少與家人來往，因房東聯繫不上她，輾轉透過房東才知悉她早已失蹤多時。網友說，吳女被監視器拍下的最後身影，當時上身僅穿薄上衣加小背心，身上揹著一只小包包，手上還拿著紙袋，絲毫不像要出遠門或是搬家的裝扮。

網友表示，吳女的所有貴重物品全留在租屋處未帶走，手機也因失蹤未續費而暫停使用，家人無法獲悉吳女消息，焦急得像熱鍋上的螞蟻。據悉，目前家屬已向警方報案，全案朝向失蹤人口處理，盼能透過全民力量，一起找回吳女，讓家人心安。

(中時新聞網)